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القدوة: فصلي من فتح يثير الحزن على وضع الحركة

11 آذار / مارس 2021 07:27

20210311010645
20210311010645

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن القيادي الفتحاوي ناصر القدوة، أن القرار الذي اتخذته اللجنة المركزية لحركة فتح بشأن فصله منها، يثير الحزن والشفقة على ما آلت إليه الأمور في الحركة.

وقال القدوة في بيان له مساء الخميس: "قرار فصلي جاء دون أي احترام للنظام الداخلي والمنطق السياسي أو التاريخ والتقاليد المتعارف عليها".

وأضاف "من جانبي، سأبقى فتحاوياً حتى العظم ولن يغير ما حدث شيئا في هذا الخصوص".

وتابع: "سأحرص على مصالح الحركة وقبل ذلك مصالح الوطن، وأتطلع للمستقبل حين يكون ممكنا تصويب وضعنا الداخلي وعودة الحركة لمكانتها الطبيعية، رائدة للعمل الوطني ومنتصرة لكرامة شعبنا وحريته".

وكانت اللجنة المركزية في فتح باعتبارها أعلى هيئة قيادية في الحركة، قد أصدرت قراراً بفصل "القدوة"، حيث حملت نسخة القرار توقيع رئيس الحركة محمود عباس.

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