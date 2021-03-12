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الطقس: أمطار متفرقة وأجواء شديدة البرودة

12 آذار / مارس 2021 08:56

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي وأن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، والجو شديد البرودة فوق المناطق الجبلية وباردا في بقية المناطق، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتنبأت أن يكون الجو هذه الليلة، ئياً وبارداً إلى شديد البرودة، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات.

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