تقرير أمريكي: إسرائيل هاجمت 12 ناقلة نفط إيرانية منذ 2019

وكالات-الرأي:

كشف تقرير أميركي النقاب عن قيام الاحتلال بمهاجمة حوالي 12 ناقلة نفط إيرانية، منذ العام 2019.



وذكرت القناة الـ12 العبرية، أن التقرير الامريكي أكد قيام "إسرائيل" بمهاجمة 12 سفينة نفط إيرانية كانت متوجهة إلى سوريا.



وذكرت القناة العبرية أن التقرير الامريكي قد كشف أن هذه الناقلات كانت تحمل النفط والسلاح إلى سوريا، وتم مهاجمتها في البحر الأحمر والمتوسط.



وأشارت مصادر أمريكية رفيعة، إلى أن الهجمات الإسرائيلية جاءت لمنع وصول السلاح والنفط إلى المليشيات الإيرانية المتواجدة في سوريا.