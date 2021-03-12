صور: إصابات بقمع الاحتلال لمسيرة بيت دجن الأسبوعية

نابلس - الرأي

أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع، و3 مواطنين بالرصاص الحي، وآخرين بالرصاص المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، بعد قمع قوات الاحتلال مسيرة بيت دجن الأسبوعية شرق نابلس.



واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، على إثر المسيرة المناهضة للاستيطان في بيت دجن.



وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة 3 شبان بالرصاص الحي، واثنين آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، كما أصيب مواطنان إثر اعتداء جنود الاحتلال عليهم بأعقاب البنادق، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأشار الشهود إلى أن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في الفعالية السلمية، التي انطلقت من أمام المسجد الكبير وسط القرية إلى المنطقة الشرقية المهددة بالاستيلاء لصالح الاستيطان.