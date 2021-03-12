20 ألف مصل يؤدون "الجمعة" في المسجد الأقصى

القدس المحتلة - الرأي

أدى قرابة 20 ألف مصلِ، صلاة الجمعة في ساحات المسجد الأقصى اليوم، رغم معيقات الاحتلال.



وانتشر المصلون في باحات المسجد ومصلياته المسقوفة بعد يوم من احتفالهم بذكرى الإسراء والمعراج بإعمار الأقصى والرباط فيه.

وشهدت بوابات المسجد الأقصى تواجدا مكثفا لقوات الاحتلال التي تعمدت التدقيق في هويات المصلين، وقامت باحتجاز بعض البطاقات الشخصية لعدد من الشبان.

وخلال خطبة الجمعة أكد الشيخ عكرمة صبري أن القدس وأرض فلسطين إسلامية من البحر الى النهر بقرار من الله في حادثة الاسراء والمعراج التي تعد فتحا روحيا وايمانيا رفعت من قدر القدس بأنها بوابة الأرض الى السماء.

واعتبر أن محاولات المستوطنين أداء صلوات تلمودية وخاصة في المنطقة الشرقية للأقصى، اعتداء وتجاوز تتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها.

كما رفض خطيب الأقصى قانون منع الآذان معتبراً أنه باطل ومرفوض وغير قانوني أو شرعي وسيبقى الاذان يصدح في الأقصى.