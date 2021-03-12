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"إسرائيل" تعزز قدراتها الاستخبارية على حدود غزة

12 آذار / مارس 2021 04:45

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

القدس المحتلة - الرأي

أفادت القناة السابعة العبرية بنقل الوحدات الاستخبارية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قدراتها الاستخبارية لفرقة غزة سعياً للحصول على المزيد من المعلومات من قطاع غزة.

وذكرت القناة أن هيئة استخبارية جديدة جرى تدشينها في مقر فرقة غزة بمنطقة تجمع مستوطنات "أشكول" أمس والتي تضم خيرة قدرات وحدات 8200 و9900 الاستخبارية.

وتهدف الخطة إلى تعزيز قدرات فرقة غزة أمام المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة من خلال جمع أوسع وأشمل للمعلومات بالإضافة لتحليلها بشكل أدق، حيث سيعمل في الهيئة فرق استخبارية لاسلكية، وفاحصي بيانات، وباحثين وغيره.

وبينت القناة أن القدرات الاستخبارية للوحدات المذكورة ساهمت في تعزيز الأمن في الغلاف خلال العامين الماضيين ومع نقل القدرات تحت هيئة عسكرية خاصة سيتم خلق مظلة استخبارية واسعة أمام قطاع غزة.

بينما نقل عن قائد وحدة الاستخبارات 8200 قوله إن الوحدة ساهمت خلال السنة الأخيرة في تعزيز القدرات الاستخبارية في فرقة غزة وأن تجميع القدرات في هيئة واحدة سيساهم في نجاعة أكبر أمام التحديات الجمة في اللواء الجنوبي.

في حين، نقل عن قائد وحدة الاستخبارات 9900 قوله إنه الشراكة العميقة في تحليل المعلومات الاستخبارية في الإطار العملياتي تساهم كثيراً بالوصول إلى معلومات دقيقة ساعة الصفر.

وأضاف "نعيش في زمن يختفي فيه العدو ونحتاج إلى وسائل تكنولوجية متقدمة للوصول إليه".

والوحدة الاستخبارية 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات "أمان" تعنى بجمع المعلومات الإلكترونية عن طريق جمع الإشارات وفك الشيفرات وهي المسؤولة عن قيادة الحرب الإلكترونية في الجيش الإسرائيلي.

أما الوحدة 9900 فهي المسئولة عن جمع المعلومات بالوسائل الجوية ومن بينها طائرات التجسس والطائرات الصغيرة والأقمار الصناعية ودراسة الخرائط وغيرها وهي مسؤولة عن عدة وحدات صغيرة.

وهي: وحدة الكشف المركزية، وحدة الأقمار الصناعية، وحدة الخرائط والمسح، وحدة الدوريات الجوية، وحدة دراسة الطبيعة الجيولوجية، المركز التكنولوجي، إدارة أنظمة التكنولوجيا، سرب الطائرات الصغيرة.

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