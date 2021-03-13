الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الاثنين المقبل

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الأحد، غائماً جزئياً، و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلا ولطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الاثنين المقبل غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو حارا نسبياً في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .