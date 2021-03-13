وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الاثنين المقبل وكالة الرأي الفلسطينية المالية تنفي إشاعة صرف دفعة مالية لموظفي غزة وكالة الرأي الفلسطينية "إسرائيل" تعزز قدراتها الاستخبارية على حدود غزة وكالة الرأي الفلسطينية 20 ألف مصل يؤدون "الجمعة" في المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية صور: إصابات بقمع الاحتلال لمسيرة بيت دجن الأسبوعية وكالة الرأي الفلسطينية اليونسكو تُشيد بتجربة التعليم بمجال "الوحدات المهنية" في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: وفاة و156 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر إحصائية عمل معبر رفح خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُنهي مناورة بحرية مشتركة مع عدة دول وكالة الرأي الفلسطينية تقرير أمريكي: إسرائيل هاجمت 12 ناقلة نفط إيرانية منذ 2019
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الاثنين المقبل

13 آذار / مارس 2021 09:52

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الأحد، غائماً جزئياً، و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلا ولطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة  والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الاثنين المقبل غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو حارا نسبياً في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟