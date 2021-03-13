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لم يتم تسجيل وفيات

197 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة

13 آذار / مارس 2021 10:32

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 137 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة.

وقالت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة لليوم السبت، إنها لم تسجل أي حالة وفاة جراء الفيروس خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أنها أجرت 2258 فحص مخبري.

وذكرت أن إجمالي عدد المصابين جراء الفيروس بلغ 57080 إصابة، والحالات النشطة 2095 حالة، والمتعافين 54420 حالة، والوفيات 565 حالة وفاة.

ولفتت إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 81 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 48 حالة.

 

 

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