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27 وفاة و1784 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة وغزة والقدس

13 آذار / مارس 2021 02:20

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم السبت، عن تسجيل 27 وفاة، و1784 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1484 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 27 حالة وفاة في الضفة: "الخليل 1، بيت لحم 4، جنين 3، رام الله والبيرة 6، نابلس 6، سلفيت 1، ضواحي القدس 1، طولكرم 3، قلقيلية 1، طوباس 1".

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 194، قلقيلية 71، نابلس 334، الخليل 255، جنين 85، سلفيت 40، ضواحي القدس 111، بيت لحم 129، طوباس 26، رام الله والبيرة 329، أريحا و الأغوار 13"، قطاع غزة 197.

وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 97، نابلس 144، الخليل 342، جنين 71، سلفيت 105، ضواحي القدس 118، بيت لحم 126، طوباس 27، رام الله والبيرة 279، أريحا والأغوار 38"، قطاع غزة 137".

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.7%، ونسبة الوفيات  1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت الصحة إلى وجود 170 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 48 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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