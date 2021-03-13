وكالة الرأي الفلسطينية إصابة "4 إسرائيليين" في تحطم مروحية شمال فلسطين المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجرف أراضي في جنوب نابلس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية إعلان آلية السفر عبرَ معبر رفح ليومِ غد الأحد وكالة الرأي الفلسطينية 27 وفاة و1784 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة وغزة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية هنية يزور جرحى قطاع غزة في المشافي التركية وكالة الرأي الفلسطينية هنية يزور جرحى قطاع غزة في المشافي التركية وكالة الرأي الفلسطينية مليونين و652 ألف وفاة بـ"كورونا" عالمياً وكالة الرأي الفلسطينية الأسير يوسف نزال من قباطية يدخل عامه الـ19 في الأسر وكالة الرأي الفلسطينية إصابة مواطن وزوجته بجروح في اعتداء للمستوطنين شرق يطا وكالة الرأي الفلسطينية 197 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة
أخبار » الأخبار العبرية

بعد تنظيفها من النفط

عودة السباحة إلى بعض شواطئ فلسطين المحتلة

13 آذار / مارس 2021 04:24

شواطئ فلسطين المحتلة
شواطئ فلسطين المحتلة

الداخل المحتل-الرأي:

أعلن الاحتلال أن المزيد من الشواطئ أصبحت الآن آمنة للاستجمام، بعد جهود تنظيف مكثفة في أعقاب تسرب نفطي كارثي وقع في الشهر الماضي وأدى إلى تلويث كامل طول ساحل البحر المتوسط وقضى على مساحات شاسعة من الحياة البحرية.
 
وذكر أن مستويات القطران في شواطئ "تل أبيب وهرتسليا وبات يام وأشدود وأشكلون" والعديد من المناطق الأخرى لم تعد تعتبر الآن خطرة.
 
وكان الاحتلال قد أعلن في وقت سابق أن نحو 40 شاطئا إضافيا أصبح آمنا للجمهور بعد اعادة فتح أول 17 شاطئ في بداية الأسبوع.
 
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟