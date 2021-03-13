عودة السباحة إلى بعض شواطئ فلسطين المحتلة

الداخل المحتل-الرأي:

أعلن الاحتلال أن المزيد من الشواطئ أصبحت الآن آمنة للاستجمام، بعد جهود تنظيف مكثفة في أعقاب تسرب نفطي كارثي وقع في الشهر الماضي وأدى إلى تلويث كامل طول ساحل البحر المتوسط وقضى على مساحات شاسعة من الحياة البحرية.



وذكر أن مستويات القطران في شواطئ "تل أبيب وهرتسليا وبات يام وأشدود وأشكلون" والعديد من المناطق الأخرى لم تعد تعتبر الآن خطرة.



وكان الاحتلال قد أعلن في وقت سابق أن نحو 40 شاطئا إضافيا أصبح آمنا للجمهور بعد اعادة فتح أول 17 شاطئ في بداية الأسبوع.



