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إصابة وهدم أجزاء من منزل إثر هجوم للمستوطنين في نابلس

13 آذار / مارس 2021 06:56

الضفة المحتلة-الرأي:

 أصيب شاب برصاص الاحتلال، والعشرات بالاختناق خلال هجوم للمستوطنين على أهالي بورين جنوب نابلس المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، "إن مجموعة من مستوطني " جفعات رونين" هاجمت منازل المواطنين في الجهة الشمالية الشرقية من البلدة، وهدمت أجزاء من منزل قيد الإنشاء تعود ملكيته للمواطن منتصر نافع منصور".

وأضاف "إن مواجهات اندلعت في المنطقة بعد تصدي الأهالي للمستوطنين وتدخل جنود الاحتلال، الأمر الذي أدى إلى إصابة الشاب أحمد محمد راشد بالرصاص الحي في الفخذ، إضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع".

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