ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم وغداً

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً ولطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الإثنين، غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الثلاثاء المقبل بارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.