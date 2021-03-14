أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الأحد

جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل لليوم الاحد، كما يأتي:
الدولار الأمريكي: 3.32
الدينار الأردني: 4.69
اليورو الأوروبي: 3.97
الجنيه المصري: 0.20
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14 آذار / مارس 2021 08:14
رام الله - الرأي:
جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل لليوم الاحد، كما يأتي:
الدولار الأمريكي: 3.32
الدينار الأردني: 4.69
اليورو الأوروبي: 3.97
الجنيه المصري: 0.20
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