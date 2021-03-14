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أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الأحد

14 آذار / مارس 2021 08:14

رام الله - الرأي:

جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل لليوم الاحد، كما يأتي:

الدولار الأمريكي: 3.32

الدينار الأردني: 4.69

اليورو الأوروبي: 3.97

الجنيه المصري: 0.20

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