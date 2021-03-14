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اليابان تضغط من أجل تقليل البلاستيك على الرغم من المخاوف التجارية

14 آذار / مارس 2021 08:44

اليابان تضغط من أجل تقليل البلاستيك على الرغم من المخاوف التجارية
اليابان تضغط من أجل تقليل البلاستيك على الرغم من المخاوف التجارية

مع تحرك اليابان لتقليل استخدام البلاستيك في المتاجر والمطاعم، لا تزال هناك بعض المخاوف في الصناعات من تأثير مثل هذه الجهود على الأعمال التجارية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تبنت الحكومة اليابانية في اجتماع لمجلس الوزراء مشروع قانون لتشجيع الشركات على تقليل النفايات البلاستيكية وإعادة تدويرها.

تعمل المتاجر الكبرى وسلاسل المطاعم بالفعل على تقليل الأواني البلاستيكية مثل الملاعق والقش ، مع التحول إلى استخدام البدائل النباتية.

وفي الوقت نفسه، لا يزال يتم توزيع بعض السلع البلاستيكية مجانًا في المتاجر، ويشعر المشغلون بالقلق من احتمال أن تجعل الحكومة المتاجر تفرض رسومًا على العملاء مقابل هذه السلع من خلال المراسيم الوزارية بمجرد إصدار قانون إعادة تدوير البلاستيك من قبل البرلمان الياباني.

في مايو/ أيار 2019 ، قامت سلسلة متاجر لوسون بتغيير حاويات منتجات القهوة المثلجة من البلاستيك إلى المنتجات الورقية. قام المنافسون في الصناعة مثل سيفن إليفن وفاميلي مارت بتغيير أغطية منتجات القهوة المثلجة الخاصة بهم إلى تلك التي لا تتطلب استخدام البلاستيك في أغسطس/ آب 2019 ومارس/ آذار 2020، على التوالي.

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