الاحتلال يقتحم قسم (1) في سجن "ريمون"

الداخل المحتل- الرأي:

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال "المتسادة"، اليوم الأحد، قسم (1) في سجن "ريمون"، وشرعت بعمليات تفتيش واسعة.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أن تلك القوات نقلت جميع الأسرى القابعين في القسم، وعددهم قرابة الـ(90) أسيرًا، إلى قسم (4) داخل السّجن.

يُشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال تنتهج عمليات الاقتحام والتفتيش المتكررة للتّنكيل بالأسرى، ولفرض مزيد من السيطرة والرقابة عليهم، وزعزعة أي حالة "استقرار" داخل الأقسام.

وتصاعدت عمليات الاقتحام، منذ بداية عام 2019، مقارنة مع السنوات التي سبقتها، وخلالها نفّذت قوات القمع، اقتحامات كانت الأعنف منذ ما يزيد عن عشر سنوات، أُصيب خلالها العشرات من الأسرى بإصابات مختلفة.

"المتسادة"، قوات قمع يتم اختيارهم من بين أفراد الوحدات الخاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومن أبرز مهامها اقتحام غرف الأسرى وهم نيام لإرهابهم والاستيلاء على مقتنياتهم الشخصية، وايقاع اصابات بين صفوفهم جراء الاختناق بالغاز المسيل للدموع، أوجراء الاعتداء عليهم بالهراوات وأعقاب البنادق.