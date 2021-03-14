وكالة الرأي الفلسطينية مركز شرطة معن بخانيونس يُنظم طابور أركان لعناصره وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تضبط ثلاثة أطنان ونصف مواد غذائية فاسدة وكالة الرأي الفلسطينية دائرة الجمعيات بوزارة العدل تعزز تعاونها مع جمعية خطى السلام برفح وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر يجري عملية فتق في الحجاب الحاجز لمولود وكالة الرأي الفلسطينية مباحث الشمال تضبط 3 لصوص سرقوا ممتلكات مختلفة لمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية حالة وفاة واحدة وسبعون إصابة جديدة بكورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تصدر إعلاناً مهماً حول تعيين "ضباط اختصاص" وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تناقش تقييم واقع عمليات الاعتماد المدرسي وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء يجري عملية استئصال ورم رئوي بالمنظار الجراحي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2779) الأحد14/3/2021
أخبار » أخبار الأسرى

الاحتلال يقتحم قسم (1) في سجن "ريمون"

14 آذار / مارس 2021 08:56

الداخل المحتل- الرأي:

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال "المتسادة"، اليوم الأحد، قسم (1) في سجن "ريمون"، وشرعت بعمليات تفتيش واسعة.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أن تلك القوات نقلت جميع الأسرى القابعين في القسم، وعددهم قرابة الـ(90) أسيرًا، إلى قسم (4) داخل السّجن.

يُشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال تنتهج عمليات الاقتحام والتفتيش المتكررة للتّنكيل بالأسرى، ولفرض مزيد من السيطرة والرقابة عليهم، وزعزعة أي حالة "استقرار" داخل الأقسام.

وتصاعدت عمليات الاقتحام، منذ بداية عام 2019، مقارنة مع السنوات التي سبقتها، وخلالها نفّذت قوات القمع، اقتحامات كانت الأعنف منذ ما يزيد عن عشر سنوات، أُصيب خلالها العشرات من الأسرى بإصابات مختلفة.

"المتسادة"، قوات قمع يتم اختيارهم من بين أفراد الوحدات الخاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومن أبرز مهامها اقتحام غرف الأسرى وهم نيام لإرهابهم والاستيلاء على مقتنياتهم الشخصية، وايقاع اصابات بين صفوفهم جراء الاختناق بالغاز المسيل للدموع، أوجراء الاعتداء عليهم بالهراوات وأعقاب البنادق.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟