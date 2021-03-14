وحدات قمع تقتحم سجن "ريمون" وتعتدي على الأسرى

غزة- الرأي

قالت وزارة شؤون الأسرى والمحررين بغزة ، إن قوات من وحدات القمع"متسادا" التابعة لإدارة السجون اقتحمت صباح اليوم الأحد، سجن" ريمون"، واعتدت على الأسرى داخل قسم (1) ونقلهم إلى أقسام أخرى بذريعة إجراء عملية تفتيش جذرية.

وأكد الأسرى من داخل سجن ريمون، أنهم تعرضوا لحملة تفتيش دقيقة وتم إخراجهم من الغرف، وأن القوات نقلت جميع الأسرى القابعين في القسم، وعددهم قرابة الـ(90) أسيرًا، إلى قسم (4) داخل السّجن، ثم قامت بتفتيش كل الغرف والتنكيل والتخريب بأغراض الأسرى.

واعتبر الأسرى، أن اقتحام غرفهم فى سجن ريمون وإذلال الأسرى بهذه الطريقة الوحشية، هو "انتقام صهيوني من صمودهم، وما تركوه من حالة نضالية كبيرة والتفاف شعبي محلي ودولي حول قضيتهم".