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طوارئ التعليم تجري جولة على عددٍ من مدارس مديرية الوسطى

14 آذار / مارس 2021 01:13

طوارئ التعليم تجري جولة على عددٍ من مدارس مديرية الوسطى
طوارئ التعليم تجري جولة على عددٍ من مدارس مديرية الوسطى

الوسطى- الرأي

أجرى وفد من لجنة الطوارئ المركزية بوزارة التربية والتعليم العالي،بجولة على عدد من مدارس مديرية التربية والتعليم بالوسطى للوقوف على سير الفصل الدراسي الثاني ضمن العودة الآمنة للمدارس والاستعدادات والتجهيزات التي تقوم بها مدارس المديرية لتوفير بيئة تعليمية صحية متكاملة.

وضم الوفد مدير عام الشؤون المالية د. أكرم حماد ومدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج ومدير دائرة الأنشطة فطين البنا.

 وتأتي الجولة للاطمئنان على سير العملية التعليمية ضمن خطة العودة الآمنة للمدارس، و للوقوف عن قرب على استعدادات وتجهيزات المدارس للوقاية وحماية الطلاب من جائحة كورونا من خلال لبس الكمامة والتباعد والتنظيف والتعقيم المستمر للمدارس والمرافق التعليمية وتهيئتها.

 وأشاد الوفد بالجهود الكبيرة التي بذلتها مديرية التربية والتعليم بالوسطى ومدارسها، حيث وضعت الوزارة والمديرية كافة الخطط والبروتوكولات لحماية الطلاب والمعلمين من جائحة كورونا من خلال التقيد بالتعليمات.

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