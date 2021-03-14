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خلال آخر 24 ساعة

15 وفاة و 2142 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة

14 آذار / مارس 2021 01:26

15 وفاة و 2142 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة
15 وفاة و 2142 إصابة جديدة بـ

رام الله- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الأحد، تسجيل 15 وفاة و 2142 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة خلال آخر 24 ساعة.

وأفادت الوزارة في بيان لها، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

 وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 426، نابلس 366، قلقيلية 72، طولكرم 183، بيت لحم 145، جنين 131، سلفيت 69، رام الله والبيرة 285، طوباس 40، ضواحي القدس 56، أريحا والأغوار 25"، قطاع غزة 70، مدينة القدس 274. 

وقالت إن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 403، نابلس 162، قلقيلية 124، طولكرم 65، بيت لحم 181، جنين 54، سلفيت 88، رام الله والبيرة 428، طوباس 46، ضواحي القدس 92، أريحا والأغوار 48"، قطاع غزة 100، مدينة القدس 378.  

وتم تسجيل 12 حالة وفاة في الضفة الغربية: " الخليل 1، بيت لحم 2، جنين 1، سلفيت 1، قلقيلية 2، نابلس 5"، حالة وفاة واحدة في قطاع غزة، وحالتي وفاة في مدينة القدس.

ولفتت زارة الصحة إلى وجود 177 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 49 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي

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