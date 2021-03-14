وزارة العمل بغزة تنفذ أنشطة لتعزيز دور المرأة الفلسطينية

غزة- الرأي:

نفذت هيئة العمل التعاوني التابعة لوزارة العمل في قطاع غزة، مجموعة من الأنشطة والبرامج المتنوعة بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وذكرت الهيئة ممثلةً بمديرها نبيل المبحوح، أن تلك الأنشطة استهدفت نخبة من سيدات المجتمع في أكثر من مجال.

وتضمّنت الأنشطة عدة لقاءات متنوعة مع أعضاء جمعية التوفير والتسليف، وجمعية زينة التعاونية ومركز منارة الحياة الشبابي، وجمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل، ومركز تدريب الإمام الشافعي، وجمعية الإغاثة الزراعية .

وركزت هيئة العمل التعاوني على دور المرأة وسبل النهوض بها اقتصادياً واجتماعياً، من خلال اللقاءات المتتالية لتلك المؤسسات التي تم زيارتها .

وأكدت اللقاءات على أهمية حقوق المرأة الفلسطينية تكريماً لها في يومها العالمي، خاصة المرأة التعاونية على وجه الخصوص.