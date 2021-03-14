الصحة بالضفة: منحنى كورونا يتصاعد والمشافي بمرحلة الخطر

فلسطين المحتلة - الرأي

قالت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة إن المنحنى الوبائي ما زال يصعد في كافة المحافظات وفيروس "كورونا" أصبح منتشراً بين الناس.

وأكدت الوزارة خلال لقاء مع الصحفيين عبر تطبيق "زوم"، اليوم الأحد، أن الموجة الثالثة من "كورونا" تعتبر أكثر فتكاً من الموجتين الأولى والثانية، وأكثر انتشارًا.

وذكرت أن المستشفيات الحكومية وصلت إلى الخط الأحمر من حيث عدد المرضى، وأن العمل يجري على توسيع أقسام "كورونا".

وأشارت إلى أن نسبة إشغال المستشفيات تتراوح بين 90-100%، ونسبة الوفيات ما تزال مرتفعة، وأن متوسط عمر الوفيات يقل.

وقالت: "حولنا قسم الطوارئ والعظام لأقسام كورونا حيث جمعنا المنطقة الموجودة فيها عدوى كورونا بعيداً عن المناطق والأقسام التي لا يوجد فيها الفيروس لمنع نقل العدوى".

ولفتت أن نصف أقسام مجمع فلسطين الطبي أصبحت أقسام "كورونا"، ونسبة إشغال الأوكسجين تصل إلى 48%، وهذا أمر جدي لأن نسبة الإشغال لأجهزة التنفس لم تتجاوز 50%".