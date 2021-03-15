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الطقس: أجواء ربيعية والحرارة معتدلة

15 آذار / مارس 2021 08:20

فلسطين المحتلة - الرأي

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو معتدلا ولطيفا في معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو باردا نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة  لتصبح اقل من معدلها السنوي العام وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات  خفيفة متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق ، والرياح غربية إلى شمالية غربية  معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ، والرياح غربية إلى شمالية غربية  معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ا ارتفاع الموج .

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