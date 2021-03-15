واللا: نتنياهو أمر بإغلاق الأجواء أمام الرحلات الأردنية

القدس المحتلة - الرأي

قال موقع "والا" العبري، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمر بإغلاق الأجواء أمام الرحلات الجوية القادمة من الأردن.



ووفقا لاثنين من كبار المسؤولين الإسرائيليين المطلعين على الموضوع، أكدوا لـ"والا"، فإن، نتنياهو طلب من وزيرة المواصلات في حكومته، ميري ريغيف يوم الخميس الماضي، "إغلاق الأجواء، عندما علم بمحاولة منع زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة".



وذكر الموقع ، أن "هيئة الطيران المدني عارضت القرار، الذي يخالف اتفاق السلام بين تل أبيب وعمان، وحاولت تأخيره، وبعد ساعتين تم إلغاء قرار نتنياهو".



ولفت إلى أن "نتنياهو أمر بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي، أمام الرحلات الجوية القادمة من الأردن، عندما لم يسمح له بالسفر عبر أجواء الأردن إلى الإمارات" التي كانت مقررة الخميس الماضي.



وأشار مسؤولون إسرائيليون كبار، إلى أن "سلطة الطيران المدني عارضت بشدة التوجيه الصادر عن مكتب نتنياهو ومكتب وزير النقل، وحاولت تأخير تنفيذه قدر الإمكان، وبعد ساعتين من إعطاء التعليمات تم إلغاء الطلب".



ونوه المسؤولون الإسرائيليون، إلى أنه "في الوقت الذي كان التوجيه ساري المفعول، لم يكن هناك أي طائرة أردنية تخطط للمرور عبر المجال الجوي الإسرائيلي، ومن ثم لم تكن هناك حاجة لتطبيق التوجيه في الممارسة العملية، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة مع الأردن".



وزعم المسؤولون، أن "نتنياهو اتخذ قرار إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الجوية من الأردن من تلقاء نفسه، دون إجراء أي مشاورات مع وزير الخارجية غابي أشكنازي ووزير الأمن بني غانتس، أو مع مجلس الوزراء السياسي والأمني (الكابينت)".