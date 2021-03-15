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وفود الفصائل تتوجه إلى القاهرة لبحث الانتخابات

15 آذار / مارس 2021 08:35

ارشيف
ارشيف

غزة - الرأي

من المقرر أن تبدأ وفود الفصائل الفلسطينية اليوم الإثنين بالتوجه من قطاع غزة والضفة الغربية والخارج، الى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في جولة جديدة من المباحثات.

وتهدف الحوارات لانجاح وتذليل العقبات أمام الانتخابات الفلسطينية العامة، بيد أن الأجندة الرئيسية للحوار تركز على انتخابات المجلس الوطني، وإعادة تفعيل وبناء منظمة التحرير الفلسطينية.

وسيشارك من الخارج عن حركة حماس رئيس الوفد الشيخ صالح العاروري وعزت الرشق وحسام بدران أعضاء المكتب السياسي ، ومن غزة د. خليل الحية وعصام الدعاليس وزكريا ابو معمر أعضاء المكتب السياسي ، وعدد من المستشارين والفنيين .

وقال د. الحية نائب رئيس حركة حماس بغزة ان حوار آذار مخصص لمنظمة التحرير والمجلس الوطني ولكن على هامشه ستستكمل القضايا الباقية في موضوع الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وتابع الحية " نريد ان نتوافق على تشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات المجلس الوطني ، وتشكيل محكمة انتخابات للمجلس الوطني ، وتشكيل لجنة وطنية لتلتقي بالدول التي ستجري فيها الانتخابات ، هذه القضايا مهمة يجب التوافق عليها ونحدد آليات الانتخابات".

وأشار القيادي بحماس الى أن الفصائل حتى الان غير متوافقة على عدد أعضاء المجلس الوطني، ما هو تمثيل الداخل والخارج؟ كيف سنستكمل أعضاء المجلس الوطني غير أعضاء التشريعي ؟

وأعرب عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش عن أمله في نجاح الفصائل في إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية قرار لكل الوطن الفلسطيني.

واوضح محمود خلف القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أهمية الخروج من الجولة المقبلة باستراتيجية وطنية موحدة على قاعدة المراجعة السياسية صوب برنامج سياسي متفق عليه يحدد ملامح النضال في الفترة القادمة.

من جهته، أكد هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، على أن اللجنة ستشارك في جولة الحوار المقبلة، حيث سيكون ابرز الملفات التي ستبحثها اللجنة هو تأمين الانتخابات.

وأوضح كحيل أن اللجنة ستبحث حول جهاز الشرطة الذي سيُؤمن الانتخابات، وكيف سيتواجد بالزي الرسمي، لافتاً إلى أنه تم الحديث عن دور رجال الأمن، حيث يتواجد رجال أمن في غزة وآخرين في الضفة، وشدد على ضرورة أن تكون هناك مرجعية واضحة بشأن الانتخابات .

 
   
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