فلكيا.. رمضان يوم الثلاثاء 13 إبريل القادم

الرأي - وكالات

تشير الحسابات الفلكية التي قامت بها الجمعية الفلكية الفلسطينية، إلى أن شهر رمضان لهذا العام سيبدأ يوم الثلاثاء، الموافق للثالث عشر من شهر نيسان/أبريل القادم.

وأوضحت الجمعية الفلكية في بيان لها، ان هلال شهر رمضان للعام 1442 هجرية سيولد فجر يوم الاثنين الموافق للثاني عشر من شهر نيسان/أبريل في تمام الساعة 05:31 بالتوقيت المحلي لفلسطين وهو يوم التحري، وستغيب الشمس في مدينة القدس في هذا اليوم في تمام الساعة 07:06 مساءً، وسيغيب القمر في تمام الساعة 07:28 مساءً، وبالتالي يكون مكثه 22 دقيقة، ورغم ذلك ستكون رؤية الهلال في هذا من فلسطين غير ممكنة وصعبة، سواء بالعين المجردة أو بالتلسكوب، على الرغم من غروب القمر بعد غروب الشمس ومن حصول الاقتران قبل غروب الشمس، وذلك بسبب قلة إضاءة الهلال وقربه من الأفق.

وأضافت الجمعية، أن رؤية الهلال ستكون ممكنة بالتلسكوبات من أجزاء واسعة من أفريقيا بما في ذلك المغرب وموريتانيا وجنوب ووسط الجزائر وجنوب ليبيا وأجزاء من السودان والصومال والمحيط الأطلسي، كما يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة من أجزاء واسعة من أمريكا الشمالية والجنوبية والمحيط الهاديء.

وعليه، وبما ان الهلال يمكن رؤيته من أجزاء من العالم العربي، فإنه من المتوقع أن تعلن العديد من الدول العربية والإسلامية أن يوم الثلاثاء 13 نيسان/أبريل هو غرة شهر رمضان للعام 1442 هجرية