المناعة المكتسبة ضد كورونا لا تتضمن الحماية من الإصابة مجددًا

كشفت دراسة جديدة أجرتها إمبريال كوليدج لندن بالتعاون مع جامعة سيرجيبي في البرازيل، عن أن الإصابة مرة ثانية بفيروس كورونا قد تكون أكثر شيوعًا مما كان يعتقد سابقًا، بعد تحليل حالات عدد من الأشخاص المصابين بكورونا مرتين، وفقًا لما ذكره موقع "ميديكال إكسبريس".

جاءت النتائج عقب تحليل 33 حالة من حالات كورونا المصابة مرتين على التوالي بالفيروس في البرازيل، وكانت الحالات من العاملات في مجال الرعاية الصحية وغالبًا ما كان التكرار أكثر حدة مقارنةً بالعدوى الأولية بفيروس كورونا وأدى إلى وفاة واحدة.

وأوضح التحليل، أن المناعة المكتسبة بشكل طبيعي ضد فيروس كورونا لا تضمن بالضرورة الحماية من الإصابة بكورونا مرة أخرى.

وفقًا للباحثين، تشير سلسلة حالاتهم - التي نُشرت مؤخرًا في مجلة العدوى ويعتقد أنها أكبر دراسة تمت دراستها حتى الآن- إلى أن الإصابة مرة أخرى يمكن أن تكون أكثر شيوعًا مما كان يعتقد سابقًا، ومن المحتمل أن تصل إلى 7٪ في بعض المجموعات.

وحذر الباحثون من التراخي بشأن المستويات المفترضة للحماية من المناعة المكتسبة بشكل طبيعي ويسلطون الضوء على الحاجة إلى المراقبة المناعية المستمرة للسكان.

وقال البروفيسور داني التمان، من قسم المناعة والالتهابات في إمبريال كوليدج لندن: "من سلسلة الحالات هذه، تظهر أن نسبة صغيرة، ولكن مهمة من العاملين في مجال الرعاية الصحية، أصيبوا بعدوى كورونا المؤكدة بواسطة تحليل PCR في مناسبتين منفصلتين، كما أن العدوى الثانية تكون أكثر حدة، مع وفاة واحدة."

وأضاف: "نعتقد أن هذه هي أكبر سلسلة حالات حتى الآن، وتقدم بعض الأدلة التي تشير إلى أن الأشخاص الذين ينتجون استجابة ضعيفة للأجسام المضادة ضد كورونا، قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالفيروس مرة أخرى في المستقبل".

وتابع قائلاً: "قد تكون النتائج التي توصلنا إليها مهمة عند النظر في مناعة القطيع ومستويات الحماية المكتسبة بشكل طبيعي ضد الفيروس، كما تشير إلى أننا بحاجة إلى أخذ عينات ومراقبة مناعية مستمرة بين المجموعات المعرضة للخطر، مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية."

حالات العدوى مرة ثانية بكورونا

رصد الباحثون الحالات التي تم الإبلاغ عنها من خلال المركز الصحي التابع لجامعة سيرجيبي الفيدرالية في البرازيل، وحدد المؤلفون 33 حالة أبلغوا عن إصابة ثانية بفيروس كورونا بعد فترة بدون مرض بعد الإصابة الأولى.

من بين المصابين بالعدوى المتكررة، كان الغالبية من العاملين في مجال الرعاية الصحية (30)، والإناث (27)، وكان متوسط ​​الفترة الخالية من المرض بين العدوى الأولى والثانية 51 يومًا.

كانت هناك أيضًا بعض الأدلة على وجود روابط بيولوجية أساسية، مع 42٪ (14) من الحالات المتكررة التي تحمل فصيلة الدم A +.

وأظهر تحليل الأجسام المضادة لكورونا أن أكثر من نصف الحالات الـ 33 لديهم استجابة أقل للأجسام المضادة بعد الإصابة الأولى مقارنة بمجموعة التحكم (31 من 62 حالة).

وارتبطت شدة نوبة كورونا الثانية بالظروف الصحية الموجودة مسبقًا بما في ذلك السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري والربو.

وسلط الباحثون الضوء على عدد من القيود في تحليلهم، مع وجود اختبار PCR سلبي بين العدوى الأولى والثانية متاحًا فقط لاثنتين من الحالات الـ 33.

وتم الحصول على التسلسلات الجينية من المسحات من حالة واحدة فقط، ولكنها أظهرت تسلسلات فيروسية مختلفة بين العدوى الأولى والثانية.