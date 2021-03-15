قط يخنق رضيعاً في أوكرانيا

خنق قط رضيعاً بالغاً من العمر 4 أشهر في محافظة (روفنينسكايا) بأوكرانيا.

أفاد بذلك على "فيسبوك" المركز المحلي للمساعدات الطبية الطارئة. وقال إن الحادث المأساوي وقع يوم 8 مارس في مدينة أستروغ بمحافظة (روفنينسكايا) بغرب أوكرانيا، مشيرا إلى أن أم الطفل وجدته ميتا في عربة أطفال وعلى وجهه قط نائم.

وحاول الأطباء الذين استدعاهم الأبوان اتخاذ إجراءات إنعاش في مكان وقوع الحادث، ثم نقل الطفل إلى المستشفى المحلي حيث أثبت الأطباء وفاته. وقد تم إبلاغ الشرطة بملابسات الحادث.

يذكر أن حادثا مماثلا وقع في ديسمبر الماضي في محافظة (فينيتسا) الأوكرانية حيث خنقت قطة طفلة بالغة من العمر 9 أشهر.