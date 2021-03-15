وكالة الرأي الفلسطينية قط يخنق رضيعاً في أوكرانيا وكالة الرأي الفلسطينية يمكن التوسع فى العمليات الجراحية الروبوتية ومنها علاج السرطان وكالة الرأي الفلسطينية المناعة المكتسبة ضد كورونا لا تتضمن الحماية من الإصابة مجددًا وكالة الرأي الفلسطينية إطلاق أكبر تلسكوب يعمل تحت الماء في روسيا وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف كنز ثمين في مقبرة من القرن الخامس في بوهيميا! وكالة الرأي الفلسطينية علماء يكشفون 50 جيناً تلعب دوراً في لون العين وكالة الرأي الفلسطينية علماء صينيون يكتشفون فيروساً جديداً في الخفافيش مطابق بنحو 95% لـ"كوفيد-19" وكالة الرأي الفلسطينية دراسة تكشف سبب قدرة الخلايا السرطانية على التهرب من العلاج الكيميائي وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تعلن موعد اختبارات تعيين ضباط اختصاص وكالة الرأي الفلسطينية فلكيا.. رمضان يوم الثلاثاء 13 إبريل القادم
أخبار » عجائب وطرائف

بيع حذاء وينستون تشرشل مقابل 55 ألف دولار

15 آذار / مارس 2021 09:20

بيع حذاء وينستون تشرشل مقابل 55 ألف دولار
بيع حذاء وينستون تشرشل مقابل 55 ألف دولار

بيع حذاء مخملي كان يملكه رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل في مزاد مقابل 40 ألف جنيه إسترليني (55 ألف دولار).

وعرض دار مزادات بيلمانس، الحذاء المخملي الأزرق الذي يعود إلى خمسينات القرن الماضي ويحمل في مقدمته الأحرف الأولى من اسم تشرشل (WSC)، وكوب خاص لشراب البراندي والذي يحمل أيضا أحرف اسم تشرسل مقابل أكثر من 18000 جنيه إسترليني.

وتم تصوير تشرشل وهو يرتدي الحذاء بشكل منتظم خلال فترته الثانية كرئيس للوزراء من 1951 إلى 1955.

وقال جوليان دينين، البائع بالمزاد العلني: "لا يزال تشرشل يحظى بتقدير كبير في جميع أنحاء العالم، وقد حظينا باهتمام كل من وسائل الإعلام والمشترين من جميع أنحاء العالم".

وتم بيع القطعتين لأول مرة من قبل عائلة تشرشل في دار سوذبي للمزادات في يوليو 1998.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟