بيع حذاء وينستون تشرشل مقابل 55 ألف دولار

بيع حذاء مخملي كان يملكه رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل في مزاد مقابل 40 ألف جنيه إسترليني (55 ألف دولار).

وعرض دار مزادات بيلمانس، الحذاء المخملي الأزرق الذي يعود إلى خمسينات القرن الماضي ويحمل في مقدمته الأحرف الأولى من اسم تشرشل (WSC)، وكوب خاص لشراب البراندي والذي يحمل أيضا أحرف اسم تشرسل مقابل أكثر من 18000 جنيه إسترليني.

وتم تصوير تشرشل وهو يرتدي الحذاء بشكل منتظم خلال فترته الثانية كرئيس للوزراء من 1951 إلى 1955.

وقال جوليان دينين، البائع بالمزاد العلني: "لا يزال تشرشل يحظى بتقدير كبير في جميع أنحاء العالم، وقد حظينا باهتمام كل من وسائل الإعلام والمشترين من جميع أنحاء العالم".

وتم بيع القطعتين لأول مرة من قبل عائلة تشرشل في دار سوذبي للمزادات في يوليو 1998.