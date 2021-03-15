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الاحتلال يشن حملة اعتقالات كبيرة بالقدس والضفة

15 آذار / مارس 2021 09:32

ارشيف
ارشيف

الضفة الغربية - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الاثنين، حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من قرى وبلدات القدس ومحافظات الضفة الغربية.

وذكر شهود عيان أن قوات كبيرة داهمت منازل المواطنين وعاثت فيها خرابًا وتفتيشًا قبل أن تعتقل أكثر من 25 مواطنًا، من بينهم 6 مواطنين من القدس المحتلة، من بينهم شابين من أمام مسجد باب الأسباط بالمسجد الأقصى.

واقتحمت قوة من المخابرات الإسرائيلية منزل عائلة الشاب يوسف الرجبي في حي بطن الهوى بسلوان، قبل أن تعتقلته وتقتاده لجهة مجهولة، فيما اعتقلت قوة أخرى شابين وفتى من مخيم شعفاط، وهم: محمد عبد الحق، محمود حمدان، وائل عرار.

وفي الخليل، اعتقلت قوة للاحتلال 5 أسرى محررين من عائلة واحدة في بلدة يطا، هم قصى العمور، عيسى خالد العمور، فادي العمور، يحيى العمور، عيسى محمد العمور، فيما اعتقلت قوة أخرى الشبان، مهند علقم، ثائر أبو رموز، مجدي عوض.

وفي نابلس، اعتقل الاحتلال المواطنين محمد الحسين، ومحمد القط، بعد أن اقتحمت عدى قرى ومناطق مختلفة من المحافظة، وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت تجاه منازل المواطنين.

فيما اقتحم جنود الاحتلال حي أم الشرايط في رام الله، إلى جانب أحياء أخرى من المحافظة قبل أن تعتقل المواطنين عاهد الطيراوي، ومحمد الشحبور.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر فؤاد القب، إلى جانب 3 مواطنين آخرين هم فارس فتوح، رائد حماد، أحمد عطيوي.

فيما اعتقل من جنين الأسير المحرر أمين زكارنة.

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