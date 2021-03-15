هل يدخل السياح "الإسرائيليون" لشرم الشيخ قريبا؟

الرأي - وكالات

قال وزير الاستخبارات بحكومة الاحتلال إيلي كوهين إنه سوف يعمل للسماح للسياح الإسرائيليين بزيارة شرم الشيخ قريبا، حسبما نقلت القناة 7 العبرية.



وبحث مسؤولون إسرائيليون ومصريون قبل أيام التعاون الاقتصادي، في مجالات الزراعة، والمياه، والكهرباء، والسياحة.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن كوهين قوله، إنّ "إسرائيليين ومصريين يعملون على توفير الأمن لمنتجع شرم الشيخ في سيناء للسماح بفتحه أمام السياح الإسرائيليين".



وأضاف أنّ مصر "تفعل كل شيء لجلب السياح الإسرائيليين كما فعلت في الماضي"، مشيراً إلى أنه يخطط لاستثناء شرم الشيخ من التحذير الأمني ​​ضد الإسرائيليين الذين يزورون المنطقة.

وتابع كوهين، وفق موقع الصحيفة، أنّ "هذه زيارة تاريخية تم تحقيقها بفضل المحادثات التي أجريناها سراً بين حكومتنا لمدة عامين، والآن دخل أصحاب الأعمال المحادثات".

وأعرب عن أمله في أن تؤدي الاجتماعات مع المسؤولين المصريين إلى "مزيد من الاتفاقيات والتعاون بين الدول في التجارة، وليس مجرد المخابرات".

وأضاف كوهين: "التقيت خلال الزيارة مسؤولين أمنيين مصريين كباراً لتعزيز التعاون الأمني ​​والاقتصادي، وستظهر الثمار قريباً، هكذا يبدو السلام قوياً". وتابع: "نصنع التاريخ، نُحوّل العلاقات مع مصر إلى سلام دافئ".