حالة وفاة و166 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تسجيل حالة وفاة و166 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، إضافة لتعافي 101 حالة.



ونشرت الوزارة موجز تقرير الحالة الوبائية في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، وكانت كالتالي:



اجراء 2166 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

تسجيل ( 166 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا.



تعافي 101 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.



حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية

اجمالي تراكمي للمصابين 57316 اصابة

اجمالي الحالات النشطة 2128 حالة

اجمالي المتعافين 54621 حالة

اجمالي الوفيات 567 حالة وفاة

اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 81 حالة.



اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 45 حالة.