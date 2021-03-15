الصحة اتخذت عدة إجراءات وقائية لمواجهة "كورونا" خلال العام 2020

غزة- الرأي

ذكر تقرير إنجازات وزارة الصحة الذي أعده مركز المعلومات الصحية أن الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات الجادة لمواجهة جائحة كورونا منذ اللحظة الأولى من اعلان منظمة الصحة العالمية بانتشار الوباء عالميا منذ يناير 2020.



وأشار التقرير الى تدشين خطة استراتيجية مبنية على أسس علمية ومنهجية واضحة تشمل مراحل الاستعداد، والاستجابة، والتعافي، ومنوها إلى تشكيل عدد من اللجان الاستشارية والتنسيقية والتنفيذية لمتابعة الجائحة بشتى تفاصيلها، واعداد البروتوكولات والسياسات الهامة لكل مناحي العمل وتفاصيل الاستجابة للجائحة.



ولفت التقرير إلى تجهيز مراكز الحجر للعائدين فاق عددها 29 مركزا، كما تم تجهيز مستشفيات العزل التي تم تخصيصها لعزل الحالات المرضية في مستشفيات معبر رفح، والاوروبي، والصداقة التركي، واقسام المستشفيات الحكومية)، ومشيرا الى تجهيز مراكز الفرز التنفسي في جميع المحافظات، وتجهيز العديد من الفرق الطبية المتنقلة استجابة للأعراض المختلفة لمواجهة الجائحة، حيث بلغ عدد الحالات المكتشفة بالفيروس (41،264) حالة خلال العام 2020.