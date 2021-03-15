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تفاصيل مناورة "النبتة البرية" لجيش الاحتلال على حدود غزة

15 آذار / مارس 2021 11:28

تدريبات جيش الاحتلال
تدريبات جيش الاحتلال

القدس المحتلة - الرأي

أعلنت قوات الاحتلال إنهاء تدريبات عسكرية يوم أمس الأحد، بمنطقة غلاف غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن التدريبات التي جرت خلال الأيام الماضية كانت تحت مسمى "النبتة البرية". 

وأشار إلى أن التدريبات التي أجرتها فرقة غزة بجيش الاحتلال، اشتملت على الانتقال المباشر من وضعية الروتين والهدوء إلى وضعية الطوارئ.

وحسب المتحدث فقد تدربت فرقة غزة بالتعاون مع قوات من سلاح الجو والبحرية والاستخبارات على التعاون بينهما في مجال جمع المعلومات.

كما شملت تدريبات الاحتلال على التصدي المتعدد الأبعاد أمام هجمات من فوق وتحت أرضية، إضافة لهجمات من الجو والبحر، والتعامل مع تهديدات الطوافات.


وبين المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الجيش تدرب على عدة سيناريوهات للتسلل واختراق مستوطنات الغلاف، من خلال التعاون بين قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية.

وشارك لجانب فرقة غزة، سلاح الجو والاستخبارات والبحرية، وقسم التنصت، وقسم السايبر، والشرطة، وأمن المستوطنات
 

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