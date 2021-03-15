جنرال إسرائيلي: 2000 صاروخ ستسقط يوميا على "إسرائيل"

القدس المحتلة - الرأي

رأى قائد الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال، الجنرال "أوري جولدن"، أن التهديدات التي ستضرب العمق "الإسرائيلي" في أي حرب قادمة، ستشكل تحدي امام جميع المنظومات العاملة في الكيان.

وأوضح الجنرال جولدن، في كلمة صباح اليوم أن السيناريو للحرب المقبلة، يتوقع سقوط ما يقارب من 2000 صاروخ يوميا على مختلف مناطق المدن المحتلة عام 1948، وستطال منشآت عسكرية ومدنية.

وبيّن أن ذلك سيشكل تحديًا أمام منظومات الدفاع الجوي، والوحدات المسئولة عن إدارة العمليات الهجومية، عدا عن أجهزة الطوارئ والإسعاف التي تتولي مهام حماية المستوطنين وإنقاذهم.

وأشار الجنرال "جولدن"، أن أعداء " إسرائيل" نقلوا المعركة إلى العمق، في محاولة لإضعاف الروح المعنوية للإسرائيليين، وقال بأن جيش الكيان سيستخدم كامل قوته لتوجيه ضربات لم يعهدها أعداؤه من قبل.