التعليم يتحدث عن المادة المطلوبة لامتحانات الثانوية العامة للعام 2021

غزة- الرأي

أكد نائب مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم، جمال يوسف أن القرار الذي اتخذته الوزارة لتحديد المادة المطلوبة لامتحانات الثانوية العامة له حيثيات مسبقة.



وأوضح خلال حوار مع إذاعة التعليم، أن هناك بعض المباحث لها رزم تعليمية - تم تحديدها من قبل مركز المناهج - مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية، تتناول أجزاء من المنهاج بنسبة تقارب الـ 70%.

كما أن هناك مباحث أخرى لم تتوفر لها رزم تعليمية؛ كمباحث التربية الإسلامية والجغرافيا والتاريخ والتكنولوجيا، حيث تم تحديد المادة المطلوبة للامتحان بناء على الوضع العام، وإثر مسح شامل ودراسة ميدانية في المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية، والضفة المحتلة، ومحافظة القدس المحتلة.



وأضاف يوسف أن الوزارة قررت التعديل على النشرة الخاصة بتحديد المادة المطلوبة للامتحان، مبيناً أن نسبة التخفيف في مبحث التربية الإسلامية كانت قليلة، وبعد التعديل أصبحت 30%، إضافة لمبحث التاريخ الذي بلغت نسبة التخفيف منه 15% قبل التعديل على النشرة، لتصل إلى 30% وفقاً للقرار الجديد.



وذكر يوسف أنه وبعد قرار التعديل على النشرة أصبحت المادة المطلوبة للامتحان واضحة للطلبة في جميع المباحث باستثناء مباحث الفروع المهنية التخصصية حيث سيصدر قراراً بهذا الخصوص قريباً، حيث إن متوسط التخفيف من جميع المباحث يصل إلى 35%، الأمر الذي يُمَكِّن الطلبة من التعامل معها بأريحية من جانب، وبما يتماشى مع الوضع الذي عايشه الطلبة في ظل جائحة كورونا من جانب آخر.



وقال يوسف:" الوزارة في العام السابق تعاطت مع المتغيرات التي فرضتها جائحة كورونا، واتخذت قرارات تتماشى مع مصلحة الطلبة، متمنياً أن تزول الجائحة في القريب، لتعود الأمور إلى نصابها الطبيعي.



وفيما يتعلق بالمواد الإجبارية والمواد الأساسية؛ أوضح يوسف أن الوزارة اعتمدت هذا النظام منذ العام 2017 ولم يتم التغيير عليه، بحيث يجب على الطالب النجاح في المواد الأساسية، ويتم اختيار الدرجة الأعلى للطالب واحتسابها وفقاً لتعليمات الامتحانات التي صدرت مسبقاً، والهدف من هذا النظام هو تحسين معدلات الطلبة قدر الإمكان.



وخلال حديثه أكد يوسف أن ما جرى من إجراءات التخفيف في الدورة الأولى من امتحان الثانوية العامة للعام 2020، ينطبق على الدورتين الثانية والثالثة، بما يشمل المادة المطلوبة، والمخففة، وتعليمات الامتحان، وطبيعة الأسئلة، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الطلبة.