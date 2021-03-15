التعليم يتحدث عن المادة المطلوبة لامتحانات الثانوية العامة للعام 2021

أكد نائب مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم، جمال يوسف أن القرار الذي اتخذته الوزارة لتحديد المادة المطلوبة لامتحانات الثانوية العامة له حيثيات مسبقة.
وأوضح خلال حوار مع إذاعة التعليم، أن هناك بعض المباحث لها رزم تعليمية - تم تحديدها من قبل مركز المناهج - مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية، تتناول أجزاء من المنهاج بنسبة تقارب الـ 70%.
كما أن هناك مباحث أخرى لم تتوفر لها رزم تعليمية؛ كمباحث التربية الإسلامية والجغرافيا والتاريخ والتكنولوجيا، حيث تم تحديد المادة المطلوبة للامتحان بناء على الوضع العام، وإثر مسح شامل ودراسة ميدانية في المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية، والضفة المحتلة، ومحافظة القدس المحتلة.
وأضاف يوسف أن الوزارة قررت التعديل على النشرة الخاصة بتحديد المادة المطلوبة للامتحان، مبيناً أن نسبة التخفيف في مبحث التربية الإسلامية كانت قليلة، وبعد التعديل أصبحت 30%، إضافة لمبحث التاريخ الذي بلغت نسبة التخفيف منه 15% قبل التعديل على النشرة، لتصل إلى 30% وفقاً للقرار الجديد.
وذكر يوسف أنه وبعد قرار التعديل على النشرة أصبحت المادة المطلوبة للامتحان واضحة للطلبة في جميع المباحث باستثناء مباحث الفروع المهنية التخصصية حيث سيصدر قراراً بهذا الخصوص قريباً، حيث إن متوسط التخفيف من جميع المباحث يصل إلى 35%، الأمر الذي يُمَكِّن الطلبة من التعامل معها بأريحية من جانب، وبما يتماشى مع الوضع الذي عايشه الطلبة في ظل جائحة كورونا من جانب آخر.
وقال يوسف:" الوزارة في العام السابق تعاطت مع المتغيرات التي فرضتها جائحة كورونا، واتخذت قرارات تتماشى مع مصلحة الطلبة، متمنياً أن تزول الجائحة في القريب، لتعود الأمور إلى نصابها الطبيعي.
وفيما يتعلق بالمواد الإجبارية والمواد الأساسية؛ أوضح يوسف أن الوزارة اعتمدت هذا النظام منذ العام 2017 ولم يتم التغيير عليه، بحيث يجب على الطالب النجاح في المواد الأساسية، ويتم اختيار الدرجة الأعلى للطالب واحتسابها وفقاً لتعليمات الامتحانات التي صدرت مسبقاً، والهدف من هذا النظام هو تحسين معدلات الطلبة قدر الإمكان.
وخلال حديثه أكد يوسف أن ما جرى من إجراءات التخفيف في الدورة الأولى من امتحان الثانوية العامة للعام 2020، ينطبق على الدورتين الثانية والثالثة، بما يشمل المادة المطلوبة، والمخففة، وتعليمات الامتحان، وطبيعة الأسئلة، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الطلبة.