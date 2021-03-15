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يرأسها القدوة.."عباس" يوقف مخصصات مؤسسة ياسر عرفات

15 آذار / مارس 2021 02:35

photo_٢٠٢١-٠٣-١٥_١٣-٤٥-٥٨
photo_٢٠٢١-٠٣-١٥_١٣-٤٥-٥٨

رام الله - الرأي

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم الاثنين، قرارًا بوقف أية مخصصات مالية أو نفقات تخص مؤسسة الشهيد ياسر عرفات، سواء بشكل مباشر أو عن طريق التحويل المالي للصندوق القومي الفلسطيني.

وأفادت مصادر لصحيفة العربي الجديد بأن مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري خاطب وزير المالية في الحكومة الفلسطينية شكري بشارة، بكتاب جاء فيه "نرجو الإيعاز بالتكرم للإخوة المعنيين بوزارتكم الموقرة بإيقاف صرف أية مخصصات مالية أو تغطية أية نفقات تخص مؤسسة الشهيد ياسر عرفات".

وأضاف خوري في كتابه إلى بشارة "إن وقف صرف المخصصات المالية سيكون سواء بشكل مباشر أو عن طريق التحويل المالي للصندوق القومي الفلسطيني، وذلك بناء للتعليمات الرئاسية الواردة إلينا، وذلك اعتباراً من الحادي عشر من الشهر الجاري، وقد تم إيقاف جميع الصرفيات المخصصة للمؤسسة اعتبارًا من هذا التاريخ".

وفصلت حركة "فتح" عضو لجنتها ناصر القدوة بعد إعلانه نيته الترشح بقائمة منفصلة عن الحركة في الانتخابات التشريعية المرتقبة في مايو/ أيار المقبل.

وفي المقابل ردّ القدوة على فصله بالقول: "سأبقى فتحاوياً"، مؤكداً حرصه "على مصلحة الوطن والحركة".

 

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