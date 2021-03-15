الفصائل بغزة تتوجه إلى القاهرة تمهيداً لجولة الحوار الثانية

غزة- الرأي:

توجه اليوم الاثنين، وفود من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والخارج، إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في جولة جديدة من المباحثات، لإنجاح وتذليل العقبات أمام الانتخابات الفلسطينية العامة.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد أجرت الشهر الماضي لقاءً في القاهرة، بحثت خلاله العديد من الملفات، جلها تتعلق بالانتخابات الفلسطينية، وخرجت باتفاق حول عقد لقاء آخر في آذار الجاري، وإطلاق الحريات وعمل لجنة الانتخابات في الضفة وقطاع غزة.

وسيشارك من الخارج عن حركة حماس رئيس الوفد صالح العاروري وعزت الرشق وحسام بدران، ومن غزة خليل الحية وعصام الدعاليس وزكريا أبو معمر، برفقة عدد من المستشارين والفنيين.