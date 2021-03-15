بلدية غزة تناقش تطوير مفترق الشجاعية بقيمة مليون دولار

غزة- الرأي:

ناقشت بلدية غزة برفقة مختصين مع أهالي حي الشجاعية شرق المدينة مشروع تطوير تقاطع المفترق الرئيس والذي يتشكل من تقاطع شارعي بغداد وصلاح الدين.

وذكرت البلدية أن اللقاء مع الأهالي الذي عقد الاثنين في مركز رشاد الشوا الثقافي بحضور رئيسها يحيى السراج، يأتي ضمن جهودها الهادفة لتعزيز وإشراك المجتمع في عملية اتخاذ القرار.

وأكد "السراج" أن البلدية تعمل على بذل جهود كبيرة لتطوير المنطقة، وتخصيص مشاريع للعديد من الأحياء والأماكن في مدينة غزة وفق إمكانات المتاحة لديها.

بدوره؛ أوضح رئيس قسم هندسة المرور في البلدية المهندس خليل الشقرا، أن المشروع يشمل تطوير مفترق الشجاعية الذي يعاني من ازدحاماً مرورياً على مدار اليوم.

وبين "الشقرا" أن التطوير يشمل اقتطاع جزء من منتزه البلدية لتوسيع الشارع وإضافة مسرب آخر باتجاه المسرب الموجود، مشيراً إلى أن المشروع سيكلف مليون دولار.

ولفت إلى أن المشروع سيشمل تطويراً على الطريق وأعمال الصرف الصحي ومياه الأمطار وأعمال مرورية وإشارات ضوئية في كافة أنحاء المفترق.

يذكر أن الحضور ناقشوا تفاصيل المشروع، وأهميته، وأهدافه، وأهم المشاكل المتوقع أن يساهم في حلها، إضافة إلى آلية التنفيذ وفق المخططات والمدة الزمنية المحددة، والتعاون بين أهالي المنطقة والبلدية لحل الأزمات القائمة.

وكان من ضمن الحضور، أعضاء المجلس البلدي م. لؤي عياد و م. هاشم سكيك، وممثلين عن الشرطة الفلسطينية، ووزارة المواصلات ووزارة الأشغال ووزارة الحكم المحلى وصندوق تطوير وإقراض البلديات، ولفيف من وجهاء وأهالي الحي.