وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر كشف تنسيقات السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تناقش تطوير مفترق الشجاعية بقيمة مليون دولار وكالة الرأي الفلسطينية "الأسرى" في 15 عام.. خدمات متواصلة لتفعيل قضاياهم وتمكين المحررين والمقطوعة رواتبهم وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة بغزة تخصص يوماً كل أسبوع للاستماع لقضايا المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف في 15عاماً" موجز من الإنجازات التي صنعت فارقاً واضحاً وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الموظفين يعلن النتائج النهائية لوظيفة الشؤون الدينية وكالة الرأي الفلسطينية أركان وزارة الاقتصاد تنفذ جولات ميدانية بمناسبة يوم حماية المستهلك وكالة الرأي الفلسطينية الفصائل بغزة تتوجه إلى القاهرة تمهيداً لجولة الحوار الثانية وكالة الرأي الفلسطينية وفاة طفل جراء صدمه من قبل عربة وسط قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية يرأسها القدوة.."عباس" يوقف مخصصات مؤسسة ياسر عرفات
أخبار » الأسرة و المجتمع

5 أسباب تجعلك تضم النعناع إلى نظامك الغذائى.. يعالج السعال والبرد

16 آذار / مارس 2021 07:42

smal1220117115126
smal1220117115126

يعد النعناع من النباتات التي تجعل أنفاسك منتعشة وباردة لفترات أطول لأنه ملئ بعدد من الفوائد والخصائص، ولا يمكن أن تجعل فمك يشعر بالانتعاش فحسب، بل يمكن إضافته إلى نظامك الغذائي من خلال صلصة الكوكتيل بالمشروبات والسلطات وغير ذلك وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth" الهندى.

محملة بمضادات الأكسدة:

النعناع مليء بمضادات الأكسدة، حيث تنمع إفراز الجذور الحرة من خلايا الجسم وتمنع أو تقلل الضرر الناجم عن الأكسدة، كما يبطئ عملية الشيخوخة.

يساعد في الهضم

الزيت الفعال في النعناع، يحتوى على خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا تساعد في علاج عسر الهضم وتهدئة آلام المعدة.

يقلل حب الشباب

مع وجود كمية عالية من مضادات الأكسدة الموجودة فيه، يعتبر النعناع مفيدا للغاية لبشرتك أيضًا، لتقليل حب الشباب.

ينعش النفس

 يمكن أن يكون النعناع مفيدًا جدًا في التخلص من رائحة الفم الكريهة وهو مفيد لصحة الفم، ويمكنك الحصول على بضعة أوراق نعناع لعلاج رائحة الفم الكريهة على الفور.

يعالج السعال والبرد

النعناع أو أوراق النعناع لها رائحة قوية للغاية يمكن أن توفر الراحة من السعال والبرد، يمكن أن يساعد في فتح الممرات الأنفية والمسالك الهوائية من أجل التنفس بشكل صحيح دون أي انسداد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟