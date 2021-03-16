5 أسباب تجعلك تضم النعناع إلى نظامك الغذائى.. يعالج السعال والبرد

يعد النعناع من النباتات التي تجعل أنفاسك منتعشة وباردة لفترات أطول لأنه ملئ بعدد من الفوائد والخصائص، ولا يمكن أن تجعل فمك يشعر بالانتعاش فحسب، بل يمكن إضافته إلى نظامك الغذائي من خلال صلصة الكوكتيل بالمشروبات والسلطات وغير ذلك وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth" الهندى.

محملة بمضادات الأكسدة:

النعناع مليء بمضادات الأكسدة، حيث تنمع إفراز الجذور الحرة من خلايا الجسم وتمنع أو تقلل الضرر الناجم عن الأكسدة، كما يبطئ عملية الشيخوخة.

يساعد في الهضم

الزيت الفعال في النعناع، يحتوى على خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا تساعد في علاج عسر الهضم وتهدئة آلام المعدة.

يقلل حب الشباب

مع وجود كمية عالية من مضادات الأكسدة الموجودة فيه، يعتبر النعناع مفيدا للغاية لبشرتك أيضًا، لتقليل حب الشباب.

ينعش النفس

يمكن أن يكون النعناع مفيدًا جدًا في التخلص من رائحة الفم الكريهة وهو مفيد لصحة الفم، ويمكنك الحصول على بضعة أوراق نعناع لعلاج رائحة الفم الكريهة على الفور.

يعالج السعال والبرد

النعناع أو أوراق النعناع لها رائحة قوية للغاية يمكن أن توفر الراحة من السعال والبرد، يمكن أن يساعد في فتح الممرات الأنفية والمسالك الهوائية من أجل التنفس بشكل صحيح دون أي انسداد.