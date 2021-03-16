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6 مشكلات شائعة تصيب اللحية.. منها ظهور قشرة الرأس والحكة

16 آذار / مارس 2021 07:50

6 مشكلات شائعة تصيب اللحية.. منها ظهور قشرة الرأس والحكة
6 مشكلات شائعة تصيب اللحية.. منها ظهور قشرة الرأس والحكة

كشفت بريادارشيني سينج، استشارى الأمراض الجلدية بمستشفى شري رام، بانتيكولا بولاية هاريانا الهندية، عن أن بعض المشكلات الشائعة والالتهابات في اللحية، يمكن أن تحدث نتيجة التهاب الجريبات المهيج والعدوى البكتيرية وحالة التهابية تسمى التهاب جريبات الجريبات الكاذب في منطقة اللحية، وخلال التقرير التالي نرصد 5 مشكلات شائعة لدى الحفاظ على اللحية حسب ما نشر فى موقع Onlymyhealth.

الحكة
تبدأ المشكلات خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجة الحرارة والعرق، غالبا ما يتم استيعاب العرق بين اللحية والبشرة، مما يؤدي إلى حدوث تهيج بعد ذلك، إن الجلد الجاف تحت اللحية هو الذي يسبب هذا التهيج في الصيف للتعامل مع هذا الاستخدام، فإن جل الصبار مرطب للغاية ومهدئ للبشرة، سيساعدك على التخلص من الحكة.

 

قشرة رأس فى اللحية
قشرة الرأس تظهر في اللحية أيضًا، هذه المشكلة محرجة للغاية، ولن ترغب في أن تفسد قشرة الرأس صورتك، لذلك ضع في اعتبارك العلاج التالي، ضع زيت شجرة الشاي وزيت جوز الهند، وهما مضادان للفطريات ويساعد كان على التخلص من قشرة الرأس.


 
 

نمو غير مكتمل للشعر
يواجه العديد من الأشخاص مشكلة اللحية وهى لا تنمو في منطقة معينة أو عدة مناطق معينة، مما يجعلها تبدو غير متساوية، استخدم زيت الزيتون وزيت الخروع لتعزيز النمو في تلك المنطقة، يعد الاستخدام المنتظم للبلسم أمرًا ضروريا، مما يمنع ترقق الشعر.


حب الشباب
قد يصعب التعامل مع اللحية قليلاً عندما يكون لديك حب الشباب على وجهك بسبب ذلك، ويعد التعرض للتلوث أيضًا عاملًا مهمًا لنمو حب الشباب، حيث تتراكم البكتيريا حول بصيلات الشعر، ويمكن أن يساهم نمو الشعر تحت الجلد في حدوث الالتهاب، يمكن أن يتسبب ذلك في ظهور حب الشباب المؤلم حول الوجه، استخدم زيت شجرة الشاي.


لحية كريهة الرائحة
غالبًا ما تحدث هذه المشكلة بسبب النظافة غير السليمة، يعد إعداد لحيتك، وتحتاج إلى المواظبة على عادة التأكد من غسل لحيتك كل 6 ساعات، عليك أن تستخدم الشامبو مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، والبلسم الخالي من الكبريتات لتحييد الرائحة مع المستحضرات الغنية بالزيوت وكريمات اللحية إذا كانت متوفرة.


 
جفاف الدقن:
 
من الشائع أن تعاني من جفاف تحت اللحية لأن الجلد مغطى ولا يحصل على رطوبة، كما أن عوامل مثل الغبار والرطوبة ودرجة الحرارة المرتفعة تجعل اللحية جافة وخشنة، لتجنب مثل هذه الحالة ، يتوفر شامبو ومكيفات للحية، واستخدم الشامبو أو البلسم أو اللحية مرتين في اليوم.

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