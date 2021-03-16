وكالة الرأي الفلسطينية بيع منازل مهجورة بـ1 يورو في بلدة إيطالية وكالة الرأي الفلسطينية تقنية جديدة قد تساعد الأطفال في تخطي عقبة أحد الأمراض الخطيرة وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف أوجه تشابه بين البشر ومخلوقات غريبة قديمة وكالة الرأي الفلسطينية مصر تحنط سمكة نابليون النادرة للمرة الثانية بعد أكثر من 200 عام وكالة الرأي الفلسطينية تحذير من عودة الدبابير "القاتلة" في الولايات المتحدة هذا الربيع وكالة الرأي الفلسطينية 6 مشكلات شائعة تصيب اللحية.. منها ظهور قشرة الرأس والحكة وكالة الرأي الفلسطينية متى ينبغي تناول خل التفاح لتحقيق أقصى استفادة صحية؟ وكالة الرأي الفلسطينية 5 أسباب تجعلك تضم النعناع إلى نظامك الغذائى.. يعالج السعال والبرد وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر كشف تنسيقات السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تناقش تطوير مفترق الشجاعية بقيمة مليون دولار
أخبار » عجائب وطرائف

بيع منازل مهجورة بـ1 يورو في بلدة إيطالية

16 آذار / مارس 2021 08:12

بيع منازل مهجورة بـ1 يورو في بلدة إيطالية
بيع منازل مهجورة بـ1 يورو في بلدة إيطالية

عرضت بلدة إيطالية منازلها المهجورة للبيع مقابل 1 يورو فقط، ودون الحاجة المعتادة لدفع وديعة مثل مخططات المنازل الأخرى في البلاد التي عرضت للبيع سابقا بالسعر نفسه.

وتجذب لورينزانا (Laurenzana)، الواقعة في المنطقة الجنوبية من بازيليكاتا الإيطالية، الوافدين الجدد، من خلال إلغاء الشروط النموذجية للودائع والرسوم القانونية التي يمكن أن ترتفع إلى أكثر من 5000 يورو.

وكل ما يطلبه رئيس البلدية هو أن يكمل المشترون المحتملون التجديدات في غضون ثلاث سنوات وهم على استعداد لإنفاق ما لا يقل عن 20 ألف يورو لإعادة المنازل إلى مجدها الريفي.

 

وتعدّ لورينزانا أحدث مدينة تعتمد مخطط البيع مقابل 1 يورو لإغراء السكان الجدد بزيادة عدد سكانها المتناقصين.

ولكن في حين أن معظم البلدات والقرى تشترط على المشترين إيداع وديعة لتأمين صفقاتهم، عادة ما تكون في حدود 2000 يورو و5000 يورو، ليتم استردادها بمجرد اكتمال أعمال التجديد بنجاح، فإن لورينزانا قررت ألاّ تفعل ذلك.

وقال العمدة ميشيل أونغارو لشبكة CNN بعد إطلاق المبادرة في فبراير: "نريد مساعدة الوافدين الجدد على شراء منزل أحلامهم دون تعقيد إجراءات مملة ومتطلبات صارمة".

وأضاف: "في بعض الأحيان، قد يكون من الصعب المرور عبر اللوائح القانونية، خاصة إذا كنت أجنبيا. نريد أن تكون هذه المغامرة ممتعة وليس عبئا".

وأشار إلى أنهم سيعتمدون على "حسن النية والالتزام" من المشترين، مع مراقبة مدى تقدم العمل في العقارات.

وكما هو الحال مع المتبنين الآخرين لمخطط المنازل مقابل 1 يورو، تطلب لورينزانا أن يلتزم المشترون بتجديد ممتلكاتهم، والتي يمكن أن تكون في حالات مختلفة من الإضرار، وأن يكتمل المشروع في غضون ثلاث سنوات.

ويجب أن يبدأ العمل أيضا في غضون ثلاثة أشهر من الشراء، ويجب أن يكون المشترون مستعدين لإنفاق نحو 20 ألف يورو لتجديد ممتلكاتهم الجديدة.

ويجب على المشترين المحتملين تقديم خطة تجديد شاملة قبل النظر في اقتراحهم، لكن سلطات لورينزانا تحاول تقليل الأعمال الورقية إلى الحد الأدنى لتسهيل العملية.

وهناك نحو 10 منازل مهجورة في وسط المدينة التاريخي ويتم بيعها كجزء من المخطط، ومعظمها في حالة جيدة إلى حد معقول، و40 منزلا آخر بحاجة إلى مزيد من العمل المكثف.

وشارك رجل انتقل من لندن إلى صقلية من خلال مبادرة 1 يورو مؤخرا حماسه للمشروع وشجع الآخرين على "المضي قدما فيه".

ويدعى الرجل داني ماكوبين، وهو مستشار رقمي يبلغ من العمر 56 عاما ويعيش في لندن منذ 17 عاما، أخذ زمام المبادرة بعد رؤية مقالات حول المخطط.

واستقر في موسوملي، وهي بلدة يسكنها 11 ألف نسمة في جزيرة صقلية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟