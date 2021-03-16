الطقس: انخفاض ملموس على الحرارة وأمطار متفرقة

غزة- الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، بارداً نسبياً، خاصة فوق المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً بارداً في المناطق الجبلية وبارداً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأربعاء، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ليصبح الجو بارداً، خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، يوم الجمعة، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.