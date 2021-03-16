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إصابة فتيين برصاص الاحتلال شمال رام الله

16 آذار / مارس 2021 08:30

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي:

 أصيب، الليلة، فتيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب فتيين، أثناء تواجدهما في "ضاحية الياسمين" قرب مستوطنة "بيت ايل".

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