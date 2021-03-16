أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء

08:57قائمة بالدول الأوروبية التي علّقت لقاح "أسترازينيكا" ضد "كورونا"

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟