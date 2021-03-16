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أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء

16 آذار / مارس 2021 08:31

رام الله - الرأي:

جاءت أسعار العملات لليوم الثلاثاء كما يأتي:

الدولار: 3.30

الدينار: 4.66

اليورو: 3.94

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