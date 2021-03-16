أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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16 آذار / مارس 2021 08:31
رام الله - الرأي:
جاءت أسعار العملات لليوم الثلاثاء كما يأتي:
الدولار: 3.30
الدينار: 4.66
اليورو: 3.94
ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة
08:38استكمال الحوار الوطني بالقاهرة اليوم
09:11توغل لجرافات الاحتلال شرق البريج
08:57قائمة بالدول الأوروبية التي علّقت لقاح "أسترازينيكا" ضد "كورونا"
09:03الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من الضفة
08:30إصابة فتيين برصاص الاحتلال شمال رام الله
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