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استكمال الحوار الوطني بالقاهرة اليوم

16 آذار / مارس 2021 08:38

القاهرة - الرأي

تنطلق اليوم الثلاثاء، الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني في العاصمة المصرية القاهرة.

ويشارك في الحوار 12 فصيلًا، والمجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية.

وستبحث الجلسات بشكل أساسي على انتخابات المجلس الوطني، وإعادة تفعيل وبناء منظمة التحرير.

كما ستبحث تذليل العقبات ووضع الفصائل في صورة تطورات المشهد الانتخابي التي تعتبر مدخل لتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة.

وكانت الفصائل أجرت الشهر الماضي لقاء في القاهرة، بحثت خلاله العديد من الملفات المتعلقة بالانتخابات والتي تعتبر طريق لتكريس الديمقراطية وإنهاء الانقسام، وخرجت باتفاق حول عقد لقاء آخر منتصف الشهر الجاري.

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