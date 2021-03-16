الهلال الأحمر القطري يقدم أجهزة غسيل كلى لمستشفيات غزة

أعلن الهلال الأحمر القطري عن تقديمه 11 جهاز غسيل كلى لمستشفيات وزارة الصحة في قطاع غزة، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الفشل الكلوي بالقطاع.

جاء ذلك، ضمن مشروع "دعم خدمات غسيل الكلى بقطاع غزة"، الذي يدعمه الهلال الأحمر القطري وتستفيد منه 3 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة في غزة.

و قال الدكتور أكرم نصار مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في قطاع غزة، إن المشروع الجديد سيساهم في رفع كفاءة الخدمة بوحدات غسيل الكلى في مستشفيات شهداء الأقصى (6 أجهزة) وغزة الأوروبي (4 أجهزة) والصداقة التركي الفلسطيني (جهاز واحد)، من أجل توفير جلسات غسيل الكلى لفائدة 850 مريضا ومريضة بمحافظات القطاع، مضيفا "يأتي هذا التدخل استمرارا لجهود الهلال الأحمر القطري في تطوير خدمات غسيل الكلى، حيث سبق لنا تنفيذ مشروع مشابه في عام 2018، بتوريد 10 أجهزة وكميات من المستهلكات الطبية لعدد من وحدات غسيل الكلى بمستشفيات القطاع".

وعن أهمية المشروع الجديد بالنسبة لمستشفيات غزة، قال الدكتور كمال خطاب مدير مستشفى شهداء الأقصى "تشكل الأجهزة الجديدة المقدمة من الهلال الأحمر القطري نقلة مميزة لتحسين معدل نتائج وحدة غسيل الكلى بالمستشفى، حيث تمتلك الوحدة في الوقت الحالي 18 جهازا، ونعاني بشكل مستمر من انخفاض معدل عمليات غسيل الكلى بنسبة تتراوح ما بين 50 و60 بالمئة، بسبب الأعطال المتكررة في الأجهزة وصعوبة توفير قطع الغيار بسبب الحصار على غزة، بالإضافة إلى الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، مما يؤدى لتوقف الأجهزة عن العمل بشكل مفاجئ".

وأشار خطاب إلى أن دخول الأجهزة الجديدة إلى الخدمة سيرفع جودة الخدمات المقدمة في وحدة غسيل الكلى بالمستشفى، كما سيخفف من الأعباء الملقاة على عاتق الطواقم الصحية وكذلك معاناة المرضى، مثمنا الدور الإنساني للهلال الأحمر القطري وتدخلاته الصحية التي تدعم جهود تحسين القطاع الصحي بغزة.