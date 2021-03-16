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خدمات الطفولة تواصل تنفيذ جلسات الدعم النفسي للأطفال بشرق غزة

16 آذار / مارس 2021 09:54

خدمات الطفولة تواصل تنفيذ جلسات الدعم النفسي للأطفال بشرق غزة
خدمات الطفولة تواصل تنفيذ جلسات الدعم النفسي للأطفال بشرق غزة

غزة- الرأي

واصلت جمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء تنفيذ  سلسلة جلسات الدعم والتفريغ النفسي للأطفال في مقرها بالدرج شرق مدينة غزة، بالتعاون مع مركز التدريب المجتمعي بالشراكة مع الإغاثة الإسلامية ضمن مشروع الدعم النفسي والصحة النفسية.

وأوضحت المنسقة وسام المدهون من الجمعية، أن الجلسات تهدف لحل المشاكل النفسية لدى الأطفال، والتخفيف من الضغوطات الواقعه عليهم وسط الأوضاع الصعبة التي يمرون بها في غزة.

وأشارت، إلى ضرورة الإعتناء بالطفل الفلسطيني وتطوير قدراته العقلية والجسمية ،حيث أن الجمعية تنفذ العديد من الفعاليات التي ترتقي بقدرات  ومهارات الأطفال.

وأعربت المدهون، عن شكرها لمركز التدريب المجتمعي على الجهود الحثيثة التي يبذلونها في احتضان الأطفال ورعايتهم.

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خدمات الطفولة تواصل تنفيذ جلسات الدعم النفسي للأطفال بشرق غزة

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