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حالة وفاة و298 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

16 آذار / مارس 2021 09:59

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة و298 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2130 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 134 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 57614

إصابة بينها 2291 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 54755 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 568 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 86 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 55.

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