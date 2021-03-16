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"الاقتصاد " تزيل 5 آلاف كوب من رمال زائدة من شارع الرشيد

16 آذار / مارس 2021 12:13

"الاقتصاد " تزيل 5 آلاف كوب من رمال زائدة من شارع الرشيد

غزة- الرأي

أزالت الإدارة العامة للمصادر الطبيعية في وزارة الاقتصاد الوطني5 الاف كوب من الرمال الزائدة في شارع الرشيد.


وأوضح مدير عام المصادر الطبيعية في الوزارة عبد القادر بنات، أن التخلص من الرمال الزائدة بسبب إعاقتها لحركة السيارات والنقل بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وذكر بنات، أن عملية التخلص أتت بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وذلك عبر الإيصال الرسمي الحكومي.


وفي السياق نفسه أكد بنات، أنه يجري حاليا توسعة شارع عسقلان في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع من الرمال الزائدة من شارع الرشيد وذلك لتوسعة الشارع بالتعاون مع بلدية بيت لاهيا.
 

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