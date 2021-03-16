الصحة بغزة: دخلنا موجة ثانية من "كورونا" لكن ببطء شديد

غزة – الرأي - محمود أبو راضي

أعلن مدير الطب الوقائي بوزارة الصحة في غزة مجدي ضهير، عن وجود مؤشرات واضحة على دخول القطاع بموجة ثانية من فيروس كورونا لكن ببطء شديد بسبب الزيادة الطفيفة في أعداد الحالات التي تحتاج للدخول للمشافي في الأيام الأخيرة.

وقال ضهير في تصريح لوكالة "الرأي" إن قطاع غزة دخل فعليا بموجة ثانية من انتشار الفيروس لكن بوتيرة بطيئة نظرا لارتفاع أعداد الإصابات والحالات المدخلة للمشافي.

وذكر أن الوزارة تتابع الأمر من خلال تعظيم جهوزية الكوادر الصحية بالمستشفيات ومكافحة العدوى، وتكثيف الإجراءات الميدانية.

وأكد ضهير على ضرورة التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة لتجنب ارتفاع معدل الإصابات بشكل أكبر في الأيام المقبلة.

وأوضح أن معدلات الدخول للمشافي لا تزال مقبولة ولا تشكّل ضغطا على المنظومة الصحية، مشددًا على أن التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية سيمنع العودة لإجراءات الإغلاق والتشديد مرة أخرى.

وبين ضهير أن الوزارة استلمت حتى اللحظة 60 ألف جرعة من لقاح كورونا تكفي لـ 30 ألف مواطن، متوقعًا وصول 20 ألف جرعة جديدة خلال يومين.

وقال إن الوزارة دعت أمس الفئة العمرية من 75 عاما فما فوق للتوجه لمراكز التطعيم لتلقي اللقاح بهدف الوصول للفئات ذات الخطر الأعلى لحمايتهم من الفيروس وضمان سلامتهم.