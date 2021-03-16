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الصحة بغزة تبدأ الجولة الثانية من حملة تطعيم لقاح كوفيد19

16 آذار / مارس 2021 12:59

الصحة تبدأ الجولة الثانية من حملة تطعيم لقاح كوفيد19
الصحة تبدأ الجولة الثانية من حملة تطعيم لقاح كوفيد19

غزة- الرأي

بدأت وزارة الصحة اليوم الاثنين، من تلقي الجرعة الثانية للتطعيم ضد فيروس كوفيد19، وتأتي الجولة الثانية بعد تلقي اللقاح من الجرعة الأولى في شهر فبراير الماضي، والتي استهدفت الأطقم الطبية والشخصيات الاعتبارية الصحية.


ومن جانبه قال الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة " إننا نختتم اليوم الجرعة الثانية من الذين تلقوا اللقاح منالجرعة الأولى، والتي استهدفت عدد من القيادات الصحية".


ودعا د. القدرة كافة المواطنين بالإسراع بالتسجيل عبر تطبيق صحتي التابع للوزارة، من أجل الحصول على اللقاح من أجل سلامتهم وسلامة المجتمع.


فيما أكد نائب مدير عام الرعاية الأولية د. مجدي ضهير بأنه تلقى ما يزيد عن 6500 شخص من لقاح الجرعة الأولى.


وأكد ضهير أن الاعراض كانت طفيفة ومتفاوتة بين شخص و أخر، مشدداً على ضرورة تناول اللقاح لأنها سلامة لكافة المجتمع الفلسطيني.

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